Joe Biden spricht die kleine Catherine während des Treffens auf der Naval Station Norfolk in Virginia an. Das Mädchen sitzt im Publikum in der ersten Reihe, trägt ein auffälliges Stirnband in Leoparden-Optik mit spitzen Ohren. Biden geht auf das Mädchen zu und macht ihr Komplimente für die Ohren, sie seien echt cool.

„Ich liebe sie. Sie sind wirklich cool! Wie heißt du?", fragte der Präsident. „Catherine", antwortete das kleine Mädchen. „Was für ein schöner Name", sagte Biden. Das ist der Name meiner Mama. Wie alt bist du? 17?", scherzt er. Sechs!", antwortet das Mädchen schüchtern. In den sozialen Medien wurde Bidens Reaktion als "beunruhigend", "gruselig" und "zum Kotzen" bezeichnet, berichtet die Daily Mail.

