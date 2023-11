Aktuell hat der Finanzminister Christian Lindner (FDP) eine Haushaltssperre verhängt, bedeutet: Es können keine Gelder mehr ausgezahlt werden. Dabei wird zwischen einer Ausgabensperre und Sperrvermerken entschieden. Bei einer Ausgabensperre kann die Bundesregierung im Einzelfall entscheiden, ob ein Vorhaben finanziert wird oder nicht.

Was ist die Schuldenbremse?

Weil im Haushalt gerade eine große Lücke entstanden ist, wollen mehrere Politiker die Aufweichung der Schuldenbremse. Damit wird ein Gesetz bezeichnet, das vorschreibt, wie viele Schulden Bund und Länder zur Finanzierung ihrer Vorhaben machen dürfen. Die Schuldengrenze wurde 2009 eingeführt. Sie schreibt vor, dass Deutschland jedes Jahr neue Schulden bis zu 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes machen darf. Die Schuldenbremse ist in Artikel 109 des Grundgesetzes verankert. Um sie zu ändern – oder abzuschaffen – braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag, also auch die Union müsste mitstimmen.

Schuldenquote

Die Schuldenquote beschreibt das Verhältnis zwischen dem aktuellen öffentlichen Schuldenstand und dem Bruttoinlandsprodukt. Letzteres ist einfach die Summe aller Produkte und Dienstleistungen in einem Jahr in Deutschland. Der Vertrag von Maastricht gibt als Richtwert 60 Prozent an. Deutschland liegt gerade bei 64,6 Prozent.

Lese-Tipp: Christian Lindner im RTL-Interview „Wir als Staat müssen raus aus den Schulden!“