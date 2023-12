Am Hauptbahnhof München geht seit Samstag nichts mehr – wegen der Wetterlage verkehren dort keine Züge. Einer DB-Sprecherin zufolge soll die Sperrung bis mindestens 10 Uhr am Sonntag andauern. Die Bahn wolle den Betrieb baldmöglichst wieder aufnehmen, jedoch seien zuvor Kontrollflüge von Helikoptern entlang der Strecken erforderlich. Diese seien auf Tageslicht angewiesen. Bäume, die unter der Schneelast zusammengebrochen waren, hatten vielerorts Bahnstrecken blockiert. Es gab außerdem Probleme mit vereisten Oberleitungen. Reisende müssten noch bis Montag mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen, sagte die Sprecherin am frühen Sonntagmorgen.

In der Nacht zu Samstag mussten bereits einige Fahrgäste in Zügen übernachten. In den frühen Morgenstunden wurde ein Zug aus Stuttgart kommend am Hauptbahnhof Ulm zum Übernachtungs-Zug umfunktioniert. Auch in München stellte die Bahn einen Zug für Fahrgäste bereit, die aufgrund der Wetterlage nicht weiterreisen konnten.