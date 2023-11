Trotz des tragischen Unfalls gibt es für Schulting positive Nachrichten: Sie ist zum siebten Mal in Folge zur besten Shorttrack-Athletin der Niederlande gekürt worden, erzählt die sie stolz auf Instagram: „Was für eine Überraschung nach dem Unfall am Montag. Vielen Dank für all die netten Nachrichten. Es war und ist immer noch völlig überwältigend!“ (jsi)