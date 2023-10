Kinder ruhig stellen – klingt so, als würde man sie betäuben. Im Umkehrschluss müssen wir davon ausgehen, dass Erwachsene sich auch ständig betäuben, wenn sie zu lange bei Social Media abhängen. Und vielleicht tun wir das sogar?

Die allermeisten von uns empfinden es ja auch so: In den sozialen Medien verbringen wir unglaublich viel Zeit, in der Regel ziehen wir nicht wirklich einen Nutzen daraus. Verschenkte Zeit also. Aber wir sind eben soziale Wesen: Was um uns herum und in der Welt passiert, interessiert uns brennend. Und wie andere Menschen die Dinge sehen und einschätzen ebenso. Das ist normal, das liegt in unserer Natur.