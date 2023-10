Im Rahmen einer schwedischen Studie haben Forscher herausgefunden, dass sich unsere Haare etwa 90 Prozent des Jahres in einem ständigen Wachstum befinden. Die restlichen zehn Prozent befinden sich die Haare in einer Art Ruhezustand, bevor der saisonale Haarausfall einsetzt. Den höchsten Anteil ruhender Haare haben wir im Juli, da in dieser Zeit die Sonneneinstrahlung besonders stark ist und die Kopfbehaarung uns vor starker Sonneneinstrahlung schützen soll.

Etwa 100 Tage später, also im Herbst, beginnen die Haare auszufallen. Denn jetzt ist die Sonne nicht mehr so intensiv wie im Sommer und der natürliche Sonnenschutz durch die Haare wird nicht mehr so stark benötigt. Der saisonale Haarausfall ist daher im Herbst erhöht. Ähnlich verhält es sich im Frühjahr, wenn sich das Haar für den kommenden Sommer erneuert.

