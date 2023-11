RTL-Royal-Experte Michael Begasse weiß, wie lange König Charles auf dem Thron sitzen wird

So wolle Charles seinem ältesten Sohn, Thronfolger Prinz William, auch die Chance einräumen, noch ein bisschen länger Ehemann und Vater sein zu dürfen, glaubt Michel Begasse. Nur falls der König irgendwann feststellen sollte, dass er gesundheitlich schlecht dran sei, dann werde er möglicherweise immer mehr Aufgaben an ihn abgeben. „William weiß, wenn der Papa nicht mehr kann oder nicht mehr will, muss ich ran. Also Charles bleibt auch so lange auf dem Thron, um seinem Sohn und dessen Familie auch noch ein bisschen Luft zu geben. Weil König wird er noch lange genug sein.“