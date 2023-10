Für die optimale Pflege kommt es aber auch darauf an, wie das Shampoo auftragen wird. Am besten ist es, wenn Sie direkt auf der Kopfhaut beginnen und das Shampoo von dort aus langsam durch das restliche Haar bis in die Spitzen ziehen. Mit dieser Technik werden Schmutz und Rückstände von Styling-Produkten am besten entfernt.

Während im Anschluss das Shampoo einwirkt, empfiehlt Haar-Profi Gabriel Llano zusätzlich eine Kopfhautmassage. Durch die Stimulation können die Wirkstoffe leichter von Kopfhaut und Haaransatz aufgenommen werden.

Mit der 60/180-Regel und dem zusätzlichen Tipp vom Profi wird auch Ihre Mähne in Zukunft noch schöner glänzen. (kko)