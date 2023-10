Zunächst wurde Steff Jerkel die Diagnose Nierensteine gestellt. Seiner Noch-Ehefrau Peggy hat er zu verdanken, dass er sich damit nicht zufrieden gab. Denn sie blieb hartnäckig. So lange, bis sich herausstellte: Der TV-Auswanderer litt an einer Lungenentzündung. Am Krankenhaus-Bett führte kein Weg vorbei.