Das löst Shirin David in ihrem Post auf: Eine Videonachricht an sie von Ausnahmestürmer Erling Haaland. Im besten Deutsch sagt der norwegische Star-Kicker: „Hey Shirin, Erling Haaland hier. Ich habe gehört, du gehst auf Tour. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Beste, geh ran. Auf Wiedersehen!“

Lese-Tipp: Ski-Star Bode Miller bricht im TV in Tränen aus: „Ich vermisse dich so sehr“



Ein Flirtversuch von Haaland? Vielleicht. Doch der Hintergrund ist erstmal ein anderer – und der ist ziemlich lustig: Zuletzt hatte Shirin als Coach in der Casting-Show „The Voice“ verraten, dass sie unbedingt ein Bild mit Haaland haben will. Denn: „Ich find, ich seh ungeschminkt 1:1 aus wie er.“