In der zweiten Staffel des US-amerikanischen Reality-Formats „Special Forces: Worlds Toughest Test“ las Miller einen Brief an seine verstorbene Tochter vor. „Emmy ist hier gewesen, um die Welt zu verändern. Sie war furchtlos, entschlossen und ungestüm von dem Moment an, an dem sie geboren wurde. 19 Monate waren nicht genug, um dich in unseren Armen zu halten.“ Dann brach der vierfache Weltmeister in Tränen aus. „Ich liebe dich, ich bin stolz, dein Vater zu sein. Emmy, ich vermisse dich so sehr. Ich werde kommen, um dich zu sehen. In Liebe, Papa“, hieß es in dem Brief nach Angaben des US-Magazins People weiter.

In einer Folge der Reality-Serie des Senders Fox teilte Miller die emotionale Geschichte mit seinen Castkollegen. „Es war brutal“, sagte er und fing an zu weinen. Jemand fragte, wie Miller „mit so etwas umgeht“. Darauf entgegnete der trauernde Vater tief berührt: „Es geht nicht weg.“