NFL-Star Philip Rivers zum zehnten Mal Papa geworden

Der überglückliche Ex-Quarterback im TV-Interview: „Es ist unglaublich, Tiffany ist unglaublich! Es ist egal. ob es das erste oder zehnte Kind ist, es ist jedes Mal ein unglaubliches Wunder. Jetzt ist die ganze Familie zuhause und allen geht es gut!“

Die Rivers haben jetzt sieben Mädels – Anna (4) Clare (8), Rebecca (10), Sarah (14), Grace (17), Caroline (18), Halle (21) – und drei Jungs – Andrew, Peter (13) and Gunner (15).

Rivers ältester Sohn will in die Fußstapfen des Papas treten. Der 15-Jährige Gunner ist Quarterback an der St. Michael Catholic. Sein Papa ist der Trainer des Schul-Teams.

Rivers zum neuen Nachwuchs: „Wir hatten Nachwuchs alle zwei Jahre, das hier war die längste Baby-Pause überhaupt. Die ganze Familie ist froh! Alle hatten gehofft es wird ein Junge, auch die Mädels.“

Ursprung des Baby-Booms sind die Eltern des NFL-Manns, sowohl Mama als auch Papa hatten jeweils acht Geschwister. Rivers wollte die Tradition am Leben erhalten.

„Wir wollten auch neun Kinder haben, dann haben wir uns doch entschieden, zweistellig zu werden,“ scherzet Rivers.