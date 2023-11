Ravens-Coach John Harbaugh: „Mark Andrews hat eine ernste Knöchelverletzung. Es sieht danach aus, als wäre es das Saison-Aus. Unsere Gebete sind also bei Mark, denn es gibt niemanden, der sich mehr um das Team sorgt und für die anderen Jungs da sein will, als Mark Andrews"

Der Star Tight-End hatte sich schon beim ersten Drive der Partie verletzt und war später mit Krücken in den Katakomben gesichtet worden.

Lese-Tipp: NFL bei RTL live: Diese Spiele gibt's am Sonntag, 19. November im Free-TV und im Stream

Auch die Bengals hatten Verletzungspech! Bengals-Quarterback Joe Burrow hatte sich an der Wurfhand verletzt. Bilder zeigten eine enorme Schwellung an der Hand, bei Wurfversuchen an der Seitenlinie musste Joey B mit schmerzverzerrter Miene einsehen, dass es spät im zweiten Viertel nicht weitergeht. Backup-Quarterback Jack Browning hatte keine Chance gegen die Ravens Defensive.

Endstand: Die Ravens gewannen 34:20!