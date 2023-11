Im Live-Teil der Show kamen Iris dann die Tränen. Und Peter? Er habe gehört, dass sie mit dem Gedanken hergekommen sei, sich mit ihm auszusprechen – und er fragte, warum sie dies nie persönlich gemacht habe. Sie habe ihn stattdessen beschuldigt, dass er „ein Fremdgeher“ sei. Und Iris verlange von ihm eine Entschuldigung für Dinge, die er nicht gemacht habe. Sie habe ihn „monatelang durchs Internet getrieben“. Dabei habe er sich mit Yvonne in Australien nur gut verstanden.

Lese-Tipp: Peter Klein schwärmt von Yvonne: „Ich mag alles an ihr“

Und dann kam auch Iris’ Selbstmordversuch zur Sprache. „Wo war ich am 2.2.? Im Krankenhaus mit einer Überdosis Schlaftabletten. Ich wollte nicht mehr leben. Du hast mein Leben zerstört, du hast mir den Boden unter den Füßen weggezogen.“ Peter beteuert, nichts dafür zu können, denn schließlich habe sie die Ehe beendet.

Lese-Tipp: Management bestätigt: Iris Klein liegt nach Notarzt-Einsatz im Krankenhaus

Auch wenn zunächst versöhnliche Töne mitklangen, scheinen sich die TV-Stars nach wie vor nicht einig werden zu können. Auch was ihre Scheidung angeht. Die auf Mallorca gemeldete Iris wolle, dass Peter ihre Scheidungspapiere unterschreibe, was er aber nicht tun werde. Er habe stattdessen eigene Scheidungspapiere in Deutschland erstellen lassen. Es gibt also noch einiges zu klären zwischen den zwei Streithähnen... (dga, mit spot on news)