In der BBC-Radioshow „Going Home“ wurden Prinz William und Prinzessin Kate gefragt, welches Emojis sie am meisten versenden. Die Antwort des Thronfolgers: „Die Aubergine.“ Oh la la. Dieses Emoji hat ja bekanntlich eine anzügliche Bedeutung. Das scheint dem Prinzen durchaus bewusst zu sein, denn er gestand lachend: „Mir wurde vorher gesagt, ich soll NICHT die Aubergine nennen!“ Ob Kate ihm das gesagt hat, verriet er leider nicht.

Ganz seriös versucht William das Ruder dann noch herumzureißen: „Es wäre die Aubergine gewesen, aber ich sage jetzt - weil ich ganz erwachsen sein muss - es ist das Emoji, bei dem die Augen hoch und runter gehen und der Mund raus ist. Wie heißt der? Also, der etwas verrückt aussieht."

Beim Moderatoren-Duo Jordan North und Vick Hope kam Williams Ehrlichkeit super an, sie witzelten im Anschluss darüber, dass der zukünftige König von England offenbar „schmutzige Gedanken“ habe. (csp)