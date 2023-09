Bereits um das Jahr 2001 lernte sich das heutige royale Traumpaar an der University of St. Andrews in Schottland kennen und mit der Zeit lieben. Auf einer Kenia-Reise im Jahr 2010 hielt der Prinz um Kates Hand an, am 29. April 2011 folgte die große Hochzeit.

Im Juli 2013 kam der erste Sohn des Paares, Prinz George, zur Welt. Im Mai 2015 wurden sie Eltern einer Tochter, Prinzessin Charlotte und im April 2018 eines weiteren Sohnes, Prinz Louis.

Zur Hochzeit 2011 erhielt das Paar von Queen Elizabeth II. (96) die Titel „Herzog und Herzogin von Cambridge“, mit dem Tod der Monarchin im September 2022 übernahmen sie „Prinz und Prinzessin von Wales“ von König Charles III. (74). (ean)