Dabei hätte sich das Sussex-Paar am Halloween-Abend kostümiert bestens unerkannt unters Volk mischen können. Doch wie ein Schnappschuss aus dem Netz zeigt, trugen Harry und Meghan lediglich dunkle Kleidung und eine Kopfdeckung dazu.



Kein Wunder, dass die royale Familie auf der Straße schnell erkannt wurde. Naja, zumindest hatte Archie (4) einen großen Eimer in Kürbisform in der Hand, in dem er einige Süßigkeiten verstauen konnte. Seine zweijährige Schwester Lilibet ließ sich derweil lieber von Mama Meghan tragen.