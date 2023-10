Wer kann schon von sich behaupten mit einer Königin, Kronprinzen und Prinzessinnen in einem Schloss gefeiert zu haben?! Anne-Sofie Tørnsø Olesen kann es. Sie hat es bei der Geburtstagsparty zum 18. von Prinz Christian von Dänemark (15. Oktober) zwar nicht geschafft, groß mit dem Geburtstagskind zu quatschen – aber, dass ihr Name nun in aller Munde ist.

Am Tag nach der Geburtstagsparty im Königspalast von Kopenhagen wurde ein goldener Damen-High-Heel im Schloss gefunden. Das Königshaus lud die unbekannte Besitzerin via Instagram ein, ihren Schuh wieder abzuholen. Der dänische Sender TV2 hat die vermeintliche Cinderella ermittelt – und die macht gleich das Beste aus der Geschichte.