Zur Weihnachtszeit darf es gerne etwas mehr Gönnung sein!

Kein Wunder also, dass viele von uns beim Gang durch den Discounter zu den teureren, hochwertig aussenden Produkten greifen, die gerade pünktlich zu den Feiertagen Exklusivität ausstrahlen sollen. Genau die haben RTL-Reporter sich mal genauer angeschaut: Was versteckt sich hinter den schicken Verpackungen von Deluxe, Gourmet und Co.? Wie viel Premiumqualität steckt hier wirklich drin? Gibt es überhaupt Unterschiede zu den Produkten der günstigen Eigenmarken? Und wie sehr wirkt sich dieses Marketing auf unsere Kaufkraft aus? Wir haben ein außergewöhnliches Experiment gestartet. Das Ergebnis verblüfft – im Video! (vdü)

