Sammy Phillips (19) und Lewis Moghul (22) sterben auf der Stelle, als ihr Auto in einer auf der A4130 zwischen Bix and Nettlebed in den Gegenverkehr gerät. Den Schmerz über den Verlust ihres Sohnes teilt Sammys Mutter nun in einer gerichtlichen Anhörung mit der Öffentlichkeit und gibt Alkohol die Schuld. Ihr Wunsch: Dass andere Menschen nicht dasselbe Schicksal ereilt.

Über ihren Sohn sagt sie: „Unerwartet traf er auf Freunde, die er schon lange nicht mehr gesehen hatte. Ein Foto, das um 21.52 Uhr an diesem Abend aufgenommen und in den sozialen Medien gepostet wurde, zeigt drei Freunde, die lächeln und gemeinsam etwas trinken.“ Es klingt, als habe Sammy eine unbeschwerte Zeit in Oxfordshire gehabt.

Lese-Tipp: Zwei Flaschen Wein pro Tag: Peer Kusmagk konnte ohne Alkohol nicht mehr einschlafen

Doch sie sagt auch: „Weniger als eine Stunde später waren zwei von ihnen tot - Lewis, der am Steuer saß, und Sammy, sein Beifahrer. In dieser Nacht wurden falsche Entscheidungen getroffen. Dies war kein unglücklicher Unfall. Es war eine Tragödie, die niemals hätte passieren dürfen.“ Ihr Sohn hatte sie noch gebeten, ihm etwas zu Essen aufzubewahren und versprochen: „Ich bin um zehn Uhr zu Hause." Es sind seine letzten Worte.

Ein Gutachten ergibt später: Der Blutalkoholspiegel des Fahrers beträgt zum Zeitpunkt des Unfalls 247 mg pro 100 Milliliter Blut (2,47 Promille). Der gesetzliche Grenzwert für Alkohol am Steuer liegt in England bei 80 mg (0,8 Promille). „Als Lewis und Sammy in den BMW stiegen, setzten sie ihr Leben aufs Spiel, und sie haben verloren. Ich bin mir sicher, dass Sammys Freund nicht vorhatte, die beiden an diesem Abend zu töten, aber das ist die harte Realität, die passiert ist.“

Lese-Tipp: Frau mit 3,16 Promille am Steuer erwischt