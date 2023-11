Acht Monate war Funkstille, vor drei Wochen hat sich Sheila Gomez bei ihren YouTube-Followern zurückgemeldet. In ihrem Video gibt die Partnerin von Glücksguru Biyon Kattilathu, der angeblich der neue Freund von Amira Pocher sein soll, ein Update zu ihrer aktuellen Gefühlslage. „Ich würde lügen, wenn ich sage: Es geht mir gut“, erklärt sie. Sie hoffe auf „bessere Zeiten“. „Ich denke mir immer wieder, ich habe das letzte Jahr durchgestanden. Habe diese Schwangerschaft mit sechs Monaten Liegen durchgestanden. Diese für mich sehr schlimme Geburt. Danach diese herausfordene Zeit auf der Intensivstation. Diese Ängste.“ Daher werde sie jetzt auch alles durchstehen, was seit „knapp anderthalb Jahren in mein Leben gekommen ist“.

Auch, wenn sie Biyon nicht namentlich nennt, schwingt zwischen den Zeilen durch, dass ER in dieser schlimmen Zeit offenbar nicht so für sie da war, wie sie ihn gebraucht hätte. In den ersten zehn Monaten nach der Geburt ihres Sohnes, der einen schweren Start in die Welt hatte, habe sie „99 Prozent die Nächte komplett alleine gemacht“ und sei „30 bis 40 Mal“ geweckt worden. Sie habe nie mehr als „20 Minuten am Stück“ geschlafen. Außerdem habe sie nach einem Dammriss, der genäht werden musste, „unfassbare Schmerzen“ gehabt: „Ich war allein mit allem!“ Nur ihre Mama habe ihr geholfen. Biyon erwähnt sie nicht.

Zumindest gibt es gute Nachrichten in Bezug auf ihren Sohn: „Wenn man ihn heute sieht, würde man nie denken, was dieses Kind erlebet hat, wie viel er gekämpft hat.“