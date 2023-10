An diesem verregneten Freitag besucht Marcel, ein Freund des Getöteten, den Tatort in Horn ( Nordrhein-Westfalen). Mit seinem Hund Simba an der Leine, geht er auf die Stelle zu, an der bereits Kerzen stehen. Auch er zündet eine Kerze an, ringt um Fassung und wippt von einem Fuß auf den anderen. „Keine Ahnung, was in den Köpfen vor sich geht“, sagt er im RTL-Interview, als er nach den Tatverdächtigen gefragt wird. Und: „Ich verstehe nicht, wie man so einem guten Menschen einfach zu dritt auflauert und ihn dann umbringt.“

Mit seinem Kumpel habe er am Tag vor der Tat noch zusammengesessen, geredet und getrunken. Am Tatabend habe er dann Schreie gehört, konnte diese jedoch zunächst nicht einordnen. „Beim zweiten Schrei dachte ich dann, dass er es war“, sagt Marcel. Doch sein Kumpel habe ja öfter mal geschrien. Daraufhin sei er dann in die Richtung der Schreie gelaufen, habe jedoch nichts erkennen können. Erst am Tag darauf erfuhr er durch einen anderen Freund, was passiert war, erzählt er im Gespräch mit RTL.

