Der Schuhverkäufer in Northeim (Niedersachsen) beobachtet die 19-Jährige am Donnerstagvormittag (23. November) mit ihrem kleinen Sohn und sieht, wie die junge Frau den Langfinger macht und Schuhe schnell in ihre Tasche gleiten lässt. Mit einem Griff kann er das Paar im Wert von 45 Euro noch aus der Handtasche nehmen. Als die Ladendiebin das bemerkt, stürzt sie aus dem Laden und läuft weg. Ihr fünfjähriges Kind hat sie dabei einfach vergessen. Es bleibt zurück im Schuhgeschäft ohne Mama.