Es sollte ihr schönster Tag im Leben werden!

Ein australisches Paar will in Neuseeland am Drehort der „Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Trilogien heiraten. Doch daraus wird nichts – weil sie nicht einreisen dürfen. Schuld daran ist der verschmutzte Rumpf des Kreuzfahrtschiffes, mit dem sie die Überfahrt angetreten haben. Denn Neuseeland sieht ihn ihm eine Bedrohung.

