Natürliche Antibiotika! Diese Lebensmittel sind echte Keimkiller

Knoblauch ist nicht nur in der Küche unverzichtbar, sondern auch gesundheitlich ein echter Allrounder: Schon lange ist bekannt, dass Knofi die Blutfettwerte senkt und die Gefäße freihält, was Herz-Kreislauferkrankungen vorbeugt. Doch auch gegen Bakterien wirkt die Knolle: In einer englischen Studie konnte nachgewiesen werden, dass Knoblauch Staphylokokken, die Erreger der Lungenentzündung, abtöten können.

Auch Zwiebelsaft hat eine antivirale und antibakterielle Wirkung. Verantwortlich dafür sind die enthaltenen Senföle. Sie desinfizieren den Rachenraum. Daher lindern Zwiebelsaft und Zwiebelsirup Halsschmerzen und Husten. Alles, was Sie für die Herstellung benötigen, sind zwei Zwiebeln und etwa vier bis fünf Esslöffel Honig. Schälen und schneiden Sie die Zwiebeln und schichten Sie abwechselnd mit Honig in einem Schraubglas. Schütteln Sie das Gemisch regelmäßig und lassen Sie es eine Nacht ziehen. Nehmen Sie bei Beschwerden drei Mal täglich einen Esslöffel ein.

Gegen Ohrenschmerzen wirken zerkleinerte und erhitzte Zwiebeln, die in einem Stoffsäckchen oder einer Socke aufs Ohr gelegt werden.

