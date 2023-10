Nachhaltige Kindermode ohne Schadstoffe: Das bedeuten die Label und Siegel

Bei Greenpeace ebenfalls mit drei Sternen bewertet: Das Siegel IVN Best. Mit ihm will der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der International Labour Organisation (ILO) bestätigen, also: keine Zwangs- oder Kinderarbeit, keine Diskriminierung im Job sowie das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektiv-Verhandlungen, allerdings erst ab der Weiterverarbeitung der Fasern. Man darf davon ausgehen, dass die Arbeitskräfte Mindestlöhne erhalten. Die Textilien dürfen ausschließlich aus ökologisch zertifizierten Naturfasern bestehen.