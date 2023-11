Das Obduktionsergebnis ist da.

Bei der Frachter-Kollision auf der Nordsee vor Helgoland in der vergangenen Woche ist der Kapitän des am Unglück beteiligten Schiffes „Verity“ gestorben. Der Tote sei inzwischen identifiziert, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg am Donnerstag mit.

