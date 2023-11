Nach Entführungsdrama: FC Liverpool holt Familie seines Stürmer-Stars Luis Diaz nach England

Luis Diaz‘ Vater und Mutter Cilenis Marulanda waren am 28. Oktober von Kämpfern der Nationale Befreiungsarmee (ELN) entführt worden. Während die Mutter nach wenigen Stunden aus der Gefangenschaft der Guerilla gerettet werden konnte, war das Schicksal von Luis Manuel Diaz lange unklar.

Luis Diaz setzte deswegen zwei Spiele der Reds in der Premier League aus. Am 5. November kehrte er als Auswechselspieler in den Kader zurück und erzielte beim 1:1 in Luton in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. Beim Torjubel zog er sein Trikot in die Höhe unter dem er ein T-Shirt mit der Aufschrift „Freiheit für Papa“ trug. Doch bis es so weit war, dauerte es noch einmal fast eine Woche.