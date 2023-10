Mutter und zwei Kollegen vergiftet: Sechs Jahre und sechs Monate Haft für Stargeiger Marcus H.

Im September 2022 hat Marcus H. seiner Mutter in einem Seniorenheim in Hannover Rattengift in Lebensmittel gemischt. Einige Tage später hat er zwei Orchesterkollegen – ein Mann und eine Frau – auf einer Konzertreise einen Knoblauchdip mit dem Gift gereicht. Die Opfer erlitten Blutgerinnungsstörungen, an denen sie hätten sterben können.

Der 62-Jährige nannte es „ganz unvorstellbar“, seiner Mutter oder seinen Freunden zu schaden. Er gab aber zu, tatsächlich Rattengift bestellt zu haben, um einem Kollegen zu schaden, von dem er sich gemobbt fühlte. Diese Pläne habe er jedoch aufgegeben, das Gift entsorgt. Die Richter glaubten ihm diese Geschichte nicht.

