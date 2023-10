Als wäre es das Normalste von der Welt: Ein Video, das der Instagram-Account Münchner Gesindel geteilt hat, lässt den ein oder anderen Zuschauer verdutzt zurück. Mitten auf Münchens Prachtmeile, der Ludwigstraße, spaziert eine Frau mit einem Mann an der Leine. Völlig unbekümmert geht das ungewöhnliche Pärchen über den Altstadtring Gassi, vorbei an Promibars und Restaurants.

RTL-Recherchen haben ergeben, dass das Video bereits 2021 entstanden ist – viral geht es aber erst jetzt. Der „Hund“ ganz in schwarz, die Frau mit hohen Absätzen - scheinbar lebt hier jemand seinen Fetisch auf offener Straße aus. In der Fetisch-Szene ist eine solche Spielart auch als Pet Play bekannt. Eine Art Rollenspiel, in der ein Partnerteil die dominante Rolle übernimmt, während der andere devot in die Rolle des Hundes schlüpft und aufs Wort gehorchen muss.

