Die Kriminalpolizei in Nordhausen konzentriert sich bei ihrer Suche nach Emily Hofmann nun auf die Auswertung ihrer Handydaten, berichtet die Thüringer Allgemeine. Dadurch erhoffe man sich weitere Ermittlungsansätze. Eine Richterin hatte zuvor ihre Genehmigung für diesen Schritt erteilt. Problematisch sei jedoch, dass das Handy von Emily ausgeschaltet ist. Eine Ortung des Handys sei deshalb derzeit nicht möglich. Ausgewertet werden nun auch Verbindungsdaten, die den Ermittlern Erkenntnisse über mögliche Kontakte und Anlaufstellen der Vermissten liefern könnten.

Wo ist Emily? Warum ist die 13-Jährige spurlos verschwunden? Diese Frage treibt aktuell ganz Mühlhausen um. Auch die Stadt rief in sozialen Netzwerken dazu auf, die Augen offen zu halten. Dass das Mädchen von zu Hause ausgerissen ist, glaubt die Polizei nicht: „Sie ist wirklich ein sehr zuverlässiges Mädchen, so dass wir da auch wirklich höchst alarmiert sind und bisher keinerlei Ansätze hatten, dass sie sowas in der Vergangenheit schon mal getan hat oder da längere Zeit irgendwie abwesend gewesen ist“, erklärte Polizist Patrick Martin am Freitag im RTL-Interview. „Das ist für uns und auch für die Eltern das erste Mal. Und das ist das, was uns eben wirklich stark beunruhigt.“