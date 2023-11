Mit Verband unterwegs! Was ist denn da bei Fürst Albert los?

Die besagten Schnappschüsse stammen von Montag (6. November) aus dem Théâtre des Variétés in Monaco. Hier hat sich das Geschwisterpaar die Fotografie-Ausstellung „L'amie des Princes" angeschaut, eine Hommage an die verstorbene Künstlerin Colette(†81). In eleganten Outfits werden sie zum absoluten Hingucker.

Lese-Tipp: Hier feiert Fürst Albert auf dem Münchner Oktoberfest

Dabei ist das Wehwehchen an Fürst Alberts Kinn, welches er mit einem weißen Verband abgeklebt hat, jedoch nicht zu übersehen. Besorgte Fans fragen sich: Wie hat sich der Monegasse die vermeintliche Blessur zugezogen?