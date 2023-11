Mit Klinikclowns auf der Kinderkrebsstation: Warum Lachen so gut hilft

Habt ihr heute schon gelacht?

Wenn nicht, wird es höchste Zeit! Rund 15-mal am Tag lachen wir: über Witze, peinliche Situationen oder einfach, weil jemand anderes lacht. Und das ist gut so, denn Lachen ist gesund! Aus diesem Grund wird es auch gezielt in Kliniken eingesetzt. Clowns gehen zu den meist sehr jungen Patienten und versuchen, sie ein wenig aufzuheitern. Warum das nicht nur eine gelungene Ablenkung für die kranken Kinder ist, sondern das Leben wirklich lebenswerter macht, seht ihr im Video.

