Um eine rundum stimmige Wohlfühl-Atmosphäre zu kreieren, dürfen natürlich auch die Details nicht fehlen. Unser Tipp dazu: Setzen Sie auf schlichte Stücke in dezenten Rot- oder Goldtönen, zum Beispiel Bilderrahmen, Blumentöpfe oder Tischdecken*. Diese lassen sich mit Natur-Accessoires oder kleinen Deko-Girlanden spicken und wenig später ganz einfach wintertauglich abwandeln. So schmücken Sie den dunkelroten Tischläufer im Herbst etwa mit Kastanien, die Sie im Advent durch Tannenzweige tauschen. Die Astern im Blumenübertopf ersetzen Sie durch einen Weihnachtsstern – fertig ist die Winterdekoration!

Was auch immer geht: natürliche Dekoration. Im Herbst hat die Natur viel zu bieten – Kastanien, Eicheln und Kürbisse lassen sich schön auf Tischen oder in Vasen dekorieren, aber auch vor der Haustür machen sie was her und wirken einladend.