Zuvor hatte Mick Schumacher schon im RTL-Interview geschwärmt: „Ich bin wirklich glücklich“. Zudem kündigte er an, seine Liebe nicht „verstecken“ zu wollen. Vielmehr möchte er seine Fans vor allem in den sozialen Medien durch von ihm hochgeladene Bilder an der Liebe teilhaben lassen.

Lese-Tipp: Anwalt der Formel 1-Legende packt aus! Darum gibt es keine neuen Schumi-News

Dazu gehört natürlich auch der süße Tanz im Partnerlook! (pol)