Gemeinsam mit seinen Kollegen Noemi de Miguel (43), Pedro de la Rosa (52) und Toni Cuquerella (50) berichtete der Spanier für den Streamingdienst DAZN live aus Japan. Die Stimmung war locker, die Runde riss ein paar Witze – doch dann wurde es zu viel! „Adrian Newey (Ingenieur von Red Bull, Anm. d. Red.) soll erzittern, weil Antonio Lobato kommt“, witzelte Cuquerella. Lobato reagierte: „Michael soll zittern! Naja, nicht Michael, er kann nicht zittern.“

Lese-Tipp: Traurige Worte von Ex-Teamkollege Johnny Herbert über Michael Schumachers Gesundheitszustand

Fans des Rekordweltmeisters waren entsetzt und überschlugen sich in den sozialen Medien. Ein User schrieb zum Beispiel auf X (ehemals Twitter) in Richtung des Moderators: „Unprofessionell, unethisch, ekelhaft, unanständig. Du zeigst nicht nur – Wochenende für Wochenende – dass du keinen Respekt vor dem Rennsport an sich hast, sondern du scheinst auch keinen Respekt vor dem menschlichen Leben zu haben. Absolut schändliches Zeug. Der einzige Witz hier bist du.“