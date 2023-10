Schumi erholt sich immer noch vom Horror-Sturz beim Skifahren in den Alpen am 29. Dezember 2013 – also vor fast zehn Jahren. Seitdem wurde auch die Arbeit des Anwalts immer wichtiger. „Mit dem Unfall hat sich der mediale Druck natürlich extrem verändert“, sagt Damm. Es folgten erste allgemeine Auskünfte über die Verletzungen – eigentlich viel zu privat für die Öffentlichkeit. „Das war tatsächlich neu. Denn Auskünfte über Privates waren bis dahin eigentlich komplett tabu.“

Lese-Tipp: Er ist sein großer Held! Mick Schumacher dankt seinem Papa ganz emotional

Damm begleitet Michael Schumacher bereits seit 2008 als Anwalt. Der Rekordweltmeister wollte so die Privatsphäre seiner Frau Corinna und seiner Kinder schützen. In den vergangenen 15 Jahren dominierte dann jedoch eine Frage: Wie geht es Schumi nach dem Ski-Unfall? Das bleibt auch weiter so! (nlu)