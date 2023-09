Das Musical um Sänger Michael Jackson (50) löst „Die Eiskönigin“ ab. Im Hamburger Theater an der Elbe wird dessen letzte Vorstellung am 29. September 2024 gespielt, wie Stage Entertainment bekannt gibt. Die Castings für das Michael Jackson Musical laufen sogar schon seit Dienstag (26. September). Das erwartet Musical-Fans: „Rund um die Entstehungsgeschichte der 1992er ,Dangerous’-Welttournee zeigt MJ - Das Michael Jackson Musical einige der beliebtesten und meistverkauften Songs der Musikgeschichte überhaupt und geht über die einzigartigen Moves und den unverwechselbaren Sound des Stars hinaus“, heißt es in einer Mitteilung von Stage Entertainment. Und der soll genau so unverwechselbar bleiben, wie er ist. Auch, was die Sprache der Texte angeht.

