Marie Nasemann gratuliert ihrem Mann zum Geburtstag - und macht ihm erst mal 'ne gepfefferte Ansage!

Doch keine Sorge – die Ex-GNTM-Kandidatin bekommt dann noch die Kurve. „Aber ich lieb dich halt auch krass und zum Glück beruht das auf Gegenseitigkeit und wir haben beide irgendwie Hoffnung, dass wir das miteinander hinbekommen“, hält sie weiter fest und zählt auf, auf welche gemeinsame Momente sie gern zurückblickt.

„Fakt ist: Mit niemand anderem streichle ich lieber indische Straßenhunde als mit dir. Mit niemand anderem strande ich lieber mit der Deutschen Bahn im Nirgendwo als mit dir. Neben niemand anderem lese ich so gerne Zeitung als neben dir. Und mit niemand anderem springe ich lieber in eiskalte Wellen als mit dir“, beginnt Marie ihre Aufzählung und postet dazu die passenden Schnappschüsse: „Danke, dass du mich immer zum Lachen bringst, dass du schon so viel geile Pasta für mich gekocht hast, dass du, wenn du nicht gerade eines unserer Kinder oder beide trägst, irgendwas für mich durch die Gegend schleppst.“

