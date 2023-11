Im Interview mit RTL wird Marco Schreyl ganz schön privat. Und emotional. Und das, was der Moderator zu erzählen hat, geht unter die Haut. Denn: Viele Jahre wollte man den Moderator auf Biegen und Brechen in eine Schublade packen. Steht er nun auf Frauen oder auf Männer? Ist da vielleicht jemand in seinem Leben und er will es geheim halten? Wenn ja, warum will er es geheim halten? Fragen, die sich Menschen wohl gestellt haben. Das hat Marco irgendwann aber gereicht. Aus guten Grund.



„Also, dass ich ganz nebenbei da noch mein Privatleben eingebaut habe, das war mit total wichtig. [...] Und ich habe in der Vergangenheit so häufig die Frage nach meinem Leben gestellt bekommen: ‘Wer gehört zu Ihnen?’, ‘Wie viele gehören zu Ihnen?’, `Wie leben Sie?’ – also war es mit völlig klar, auch zu beschreiben, wie meine persönliche Lebenssituation ist, dass es diesen einen Menschen in meinem Leben gibt, der mir alles bedeutet. Und dass der dort indirekt stattfindet und ich auch sagen kann, wie das mit mir persönlich und privat abgeht, dass da keine Fragen mehr kommen. Und es mir wichtig war zu sagen, dass ich so viele Jahre einfach auf dieser Karte von ‘Leben Sie mit einer Frau oder mit einem Mann? Lieben Sie Frauen oder Männer?’, dass ich immer dachte: ‘Worüber reden wir gerade?’ Also, warum ist das wichtig?“



Eine Frage, die sich wahrscheinlich nicht nur der Moderator stellt. Schubalden scheinen der Gesellschaft wichtig zu sein. Sonst passt man ja irgendwie nicht ganz hinein. Eine Sache, die der Moderator so gar nicht versteht: „Ich möchte, dass Menschen checken, dass egal, ob das eine gleichgeschlechtliche oder eine heterosexuelle Beziehung ist, dass das die Entscheidung jeder einzelnen Person ist und dass es überhaupt nicht wichtig ist. [...] Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, egal zwischen wem.“ Ein unglaublich wichtiger Satz. Genau so wie das Reden über das sogenannte „Coming-out“.