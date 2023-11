Die schlichte Frage „Alles gut?“ ist eine der beliebtesten Begrüßungsformeln – aber was bitte soll man darauf antworten? Gerade in dem Fall, wenn es einem überhaupt nicht gut geht. Marco Schreyl kennt die Situation nur zu gut, wie es ist, wenn einen die Sorge um einen geliebten Menschen fast wahnsinnig macht, man aber trotzdem nach außen hin den Schein wahrt: „Das ging mir irgendwann so richtig auf die Ketten. Wo ich dachte: ‘Nein, es nicht alles gut.’ [...] Weil wirklich die Kacke am Dampfen ist. Und das ist bei vielen Menschen so.“

Am 29. Juni 2015 erfährt seine Mutter Petra, dass sie an Chorea Huntington erkrankt ist. „Als wir die Diagose bekamen [...], wussten wir schon, dass mit meiner Mutter irgendwas nicht stimmt. Weil meine Mutter nicht mehr die Mutter war, die ich kannte. Sie war nicht mehr so fürsorglich, sie war nicht mehr so nah an mir. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal richtig in den Arm genommen haben“, erzählt Marco jetzt seinen Kollegen Vanessa Civiello und Daniel Fischer im Punkt 6-Talk. 2013 kamen bei Petra die ersten Symptome auf, im August 2021 starb sie schließlich mit 65 Jahren.

Lese-Tipp: Zum ersten Mal! Marco Schreyl spricht offen über seinen Partner