Das sei oft keine böse Absicht, erklärt Paarberaterin Ruth Marquardt, sondern ein über Tausende Jahre erlerntes Verhalten „Männer waren immer die Ernährer. Diejenigen, die Entscheidungen zu treffen hatten, die gefragt wurden, um was es geht.“ Daher steckten viele bis heute in dieser altgewohnten Rolle, was die Schere zwischen Mann und Frau im Ungleichgewicht in der Gesellschaft noch weiter vertiefe. Männer müssten lernen umzudenken: „Weil Frauen genau das Gleiche können“, so Marquardt. „Dieses Unterbrechen von Frauen durch Männer ist deswegen sehr problematisch, weil Frauen ohnehin zögerlicher sind, ihre Meinung nach vorne zu stellen.