Gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend (1. Oktober) fallen in der Shisha-Bar an der Saseler Chaussee plötzlich Schüsse.

Wie die Polizei im RTL-Interview erzählt, soll es zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen sein. Nach den Schüssen flüchten mehrere Personen vom Tatort.

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Hamburg haben die Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf, übernommen und bitten Zeugen sich bei der Polizei zu melden.