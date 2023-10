Wie geht es nun aber in dem konkreten Fall des Magedeburger Schulleiters weiter? Weil „selbst gestaltete Regeln“ des pädagogischen Vorstandes missachtet worden seien, sei nun eine externe Einrichtung mit der Aufklärung des Falles betraut worden. „Um eine Aufarbeitung im Detail weder zu prägen noch zu gefährden, sondern sie in umfassender und transparenter Form zu ermöglichen, sehen wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, Details zu den einzelnen im Raum stehenden Vorwürfen zu benennen“, schreibt die Edith-Stein-Stiftung.

Auch dem beschuldigten Schulleiter habe man empfohlen, sich vorerst nicht zu äußern. Doch der Direktor des Norbertusgymnasiums legt in der lokalen Zeitung Volksstimme seine Sicht der Dinge dar – und die weicht klar vom Brief der Schule an die Eltern ab.