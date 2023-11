Die australische Schülerin Izzy Miller wird zur Heldin!

Die 14-Jährige sitzt mit 20 Mitschülern in einem Schulbus, als dieser plötzlich beginnt zu rollen. Das Problem: Es sitzt noch kein Busfahrer am Steuer. Also reagiert Izzy blitzschnell und greift ins Lenkrad. Wie sie den Bus stoppt und warum Izzy gerade von einer Tankwartin eine Überraschung bekommt, erfahrt Ihr im Video. (mel)

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!