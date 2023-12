Lola Weippert verrät ihr geheimes Hobby: „Ich liebe es zu...“

Bei den Gästen auf Lena Gerckes Xmas-Party in Berlin kommt ordentlich Weihnachtsstimmung auf – so auch bei Lola Weippert. Die Moderatorin genießt diese Zeit des Jahres besonders. Im Gespräch mit RTL erzählt sie: „Ich liebe es an der Weihnachtszeit, dass wir alle mal ein bisschen runterkommen, auch mal nicht rausgehen.“

Und was macht sie am liebsten, um sich in den eigenen vier Wänden die Zeit zu vertreiben? „Ich kann auch einfach mal Zuhause sitzen und stricken. Ich liebe es zu stricken“, offenbart die 27-Jährige. Scheint, als habe sie eine kreative Ader, von der ihre Fans bislang nichts wussten.