Lola Weippert erklärt in ihrer Story auch, warum die Situation gerade für sie so schwierig ist: „In der Selbstständigkeit in Kombination mit all dem, was ansteht und in Kombination mit meinem ADHS ist es einfach manchmal so ein bisschen herausfordernd, da so alles gut geordnet durchzuziehen.“

Doch was kann man dagegen tun, wenn man so wetterfühlig ist und man nun mehrere Wochen in dieser trüben Jahreszeit gefangen ist? Der ganz einfache, aber ultimative Tipp von unserem Experten: rausgehen, selbst bei schlechtem Wetter! „Wir wissen, dass unsere Psyche ganz eng mit unserem Körper verbunden ist und beides zusammenhängt. Und jeder kennt es: Wenn man sich selbst bei trübem Wetter aufgerafft hat, hat man hinterher eine ganz andere Stimmung als vorher. Die Bewegung und die frische Luft tun einfach gut und heben unsere Stimmung. Man muss einfach da durch und den inneren Schweinehund überwinden“, so Dr. Specht.

Einen ganz persönlichen Tipp, wie sie ihre Energie in einer „kreativen Schaffensphase“ behält, hat Lola Weippert auch noch für ihre Follower parat: ihre Morgenroutine im Badezimmer, die sie ebenfalls in einer Insta-Story teilt. Anschließend geht es für die hübsche Blondine mit dem „Radl“ zum Yoga. Also raus an die frische Luft – ganz im Sinne unseres Experten! (amö/vdü)