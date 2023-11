Seitdem nutzen die beiden jeden Tag in vollen Zügen aus. Endlich könne Jonas wieder Dinge tun, die für andere normal sind: andere Menschen treffen, baden, Fahrrad fahren, Laub werfen. „Endlich kann er wieder in Pfützen springen“, freut sich seine Mutter. All das durfte und konnte er wegen fehlender Kraft oder wegen seines geschwächten Immunsystems nicht tun.

Am 10. Dezember wird Jonas vier, kurz darauf ist Weihnachten – „Das wird ein großes Fest.“

Jonas verstehe, dass die schwere Zeit hinter ihm liege. Das merke man an verschiedenen Dingen. Immer wieder sage er: „Ich bin jetzt gesund, ich habe keinen Schlauch mehr“, sagt Jennifer. Und: „Wir waren noch einmal bei einem Stationsfest. Da haben wir ein Mädchen getroffen, das mit uns in Behandlung war.“ Aber Jonas habe das Mädchen nicht gegrüßt, stattdessen habe er gesagt: „Mama, ich habe das Mädchen gesehen, aber wir sind nicht mehr im Krankenhaus – jetzt grüße ich sie nicht mehr.“ Er scheint mit der Diagnose Leukämie also wirklich abgeschlossen zu haben.

Bei seiner Mama wird das noch eine Zeit dauern: „Dass ich so richtig abschließen kann, das ist glaube ich nicht so einfach.“ Verständlich: Immerhin stehen in den kommenden fünf Jahren noch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen an, bis Jonas dann endlich als „geheilt“ gilt. Und diese Untersuchungen werden Jennifer wohl immer wieder ein Stück weit in diese schwere Zeit zurückversetzen.

