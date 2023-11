„An den Gedanken, dass ich sogar Morddrohungen erhalten habe, werde ich mich niemals gewöhnen können“, sagt Hermoso zur spanischen Ausgabe des Männermagazins GQ. „Ich musste mit den Folgen einer Tat zurechtkommen, die ich nicht provoziert und die ich mir nicht ausgesucht habe.“ Die Folge: mentale Probleme. Mit Hilfe ihres Psychologen verarbeite sie den Vorfall noch immer.

„Diese Wochen waren sehr schwierig“, sagt Hermoso weiter über den Kuss-Skandal. Auch alles, was danach passiert ist, ging nicht spurlos an der Fußballerin vorbei. Sie sagt: „Außerdem hat es mir sehr wehgetan, es immer und immer wieder erzählen zu müssen. Aber ich weiß, dass ich es irgendwie rauslassen musste.“ Nur dadurch sei sie nicht zusammengebrochen oder habe nie den Spaß am Fußball verloren. Hermoso bekräftigt: „Ich habe meinen Enthusiasmus nicht verloren.“