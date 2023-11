Kurkuma einnehmen: In Kapsel- oder Pulverform - was ist besser?

Kurkuma schützt vor chronischen Entzündungen, oxidativem Stress, Stimmungsschwankungen, Gelenkschmerzen und Verdauungsproblemen, so eine 2017 in der Fachzeitschrift Foods veröffentlichte Studie. In der Schulmedizin und von Heilpraktikern wird es in hoch dosierter Form als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt. In welcher Form sollte der Wirkstoff Cucurmin eingenommen werden? Besser in Kapseln oder lieber als Pulver?

Die Einnahme in Kapselform hat folgende Vorteile: Sie sind bequem und einfach einzunehmen und ermöglichen eine genaue Dosierung. Außerdem können sie zusätzliche Inhaltsstoffe enthalten, die die Bioverfügbarkeit des Curcumins erhöhen, wie Piperin in schwarzem Pfefferextrakt oder Phospholipide. Die Nachteile: Kapseln sind teurer als Kurkumapulver, sie können Füll- oder Zusatzstoffe enthalten.





Die Einnahme von Cucurmin als Kurkumapulver hat folgende Vorteile: Es ist vielseitig und kann in einer Vielzahl von Gerichten verwendet werden, um Farbe, Geschmack und gesundheitliche Vorteile hinzuzufügen. Es ist in der Regel billiger als Kurkuma- oder Curcumin-Kapseln. Die Nachteile sind: Eine genaue Dosierung ist schwieriger. Obendrein ist die Bioverfügbarkeit von Curcumin in Kurkuma-Gewürzpulver gering. Diese kann jedoch durch die Einnahme mit schwarzem Pfeffer und/oder fetthaltigen Speisen verbessert werden.

Wichtig: Unbedingt auf die Qualität des Produktes achten! Achtet auf Produkte von seriösen Herstellern, die ihre Produkte auf Reinheit und Wirksamkeit testen.

